Госдума одобрила безвизовый режим для иностранцев — болельщиков на ЧЕ-2020

Кроме того, в день каждого матча и последующие сутки футбольные фанаты смогут воспользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении правительственный проект закона о подготовке и проведении в Санкт-Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года. Документом предусматривается, в частности, безвизовый въезд для болельщиков.

Как отмечается, за две недели до первого матча чемпионата зарубежные фанаты смогут въезжать на территорию нашей страны без визы, но им будет необходим паспорт болельщика (Fan ID).

В день матча и следующие сутки футбольные фанаты смогут воспользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Напомним, что чемпионат Европы пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал.