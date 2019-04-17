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Опубликовано 17 апреля 2019, 19:51

Госдума утвердила запрет на рекламу новых психоактивных веществ

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Он также касается запрета на распространение в СМИ и Интернете информации о способах изготовления наркотиков.

Государственная дума на пленарном заседании в третьем, финальном чтении приняла закон, запрещающий рекламировать новые психоактивные вещества в СМИ и Интернете. Поправки предусматриваются в Федеральные законы "О средствах массовой информации" и "О рекламе".

Закон также запрещает распространять информацию о способах изготовления и использования наркотиков. Кроме того, вводится запрет на пропаганду преимуществ употребления психоактивных веществ.

Документ внесла на рассмотрение группа депутатов во главе с председателем Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Ранее сообщалось, что ФСБ перекрыла канал поставки амфетамина из Нидерландов.

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Сусанна Витвинская
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