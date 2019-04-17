Госдума утвердила запрет на рекламу новых психоактивных веществ

Он также касается запрета на распространение в СМИ и Интернете информации о способах изготовления наркотиков.

Государственная дума на пленарном заседании в третьем, финальном чтении приняла закон, запрещающий рекламировать новые психоактивные вещества в СМИ и Интернете. Поправки предусматриваются в Федеральные законы "О средствах массовой информации" и "О рекламе".

Закон также запрещает распространять информацию о способах изготовления и использования наркотиков. Кроме того, вводится запрет на пропаганду преимуществ употребления психоактивных веществ.

Документ внесла на рассмотрение группа депутатов во главе с председателем Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.