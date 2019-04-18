В организации заявили, что недавняя атака на Триполи была самой жестокой за последние несколько лет.

Организация Объединённых Наций выделила 2 миллиона долларов в помощь пострадавшим из-за конфликта в Ливии, сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

— За последние 24 часа в Триполи произошла самая сильная атака против гражданского населения с 2014 года, некоторые густонаселённые районы подверглись неизбирательным обстрелам, — сказал он.

В организации уточнили, что деньги в первую очередь направят в больницы, где будут лечить раненых.

Как ранее писал Лайф, столицу Ливии обстреляли ракетами. При этом в войсках маршала Хафтара заявили, что непричастны к атаке.