У звезды диагностировали пищевую токсикоинфекцию, проще говоря — отравление. Сейчас девушке уже лучше.

Популярная певица Татьяна Липницкая, более известная как Бьянка, выложила в соцсетях фотографию, где она лежит под капельницей и с зафиксированным на руке тонометром. Причиной плохого самочувствия звезды оказалось банальное пищевое отравление.

— Не ешьте просроченную еду, — предупредила певица своих поклонников в подписи к фото.

Судя по всему, обошлось без госпитализации: первую помощь певице оказали в домашних интерьерах. Кроме того, Бьянка сообщила, что уже на следующий день у неё запланирован эфир на радио. Так и произошло: наутро артистка сменила постельный режим на концертный образ и, не до конца окрепнув, отправилась презентовать новый клип.

Не на шутку перепуганные фанаты пожелали звезде скорейшего выздоровления. Редакция Лайфа присоединяется к этим словам.