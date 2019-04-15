Новую солистку группы Serebro госпитализировали после выступления

Медики полагают, что причиной плохого самочувствия артистки могла стать лакунарная ангина.

Солистке нового состава группы Serebro Ирине Титовой стало плохо после выступления на концерте "Партийная зона Муз-ТВ" 14 апреля. Об этом сообщает портал "Стархит".

Как сообщается, у певицы поднялась высокая температура. По словам врачей, причиной могла стать лакунарная ангина. Девушка была госпитализирована.

Точный диагноз ещё не поставлен. Как будут проходить концерты, расписанные на некоторое время вперёд, пока не известно. Представители группы не комментируют состояние Титовой.

Новый состав группы Serebro дебютировал на шоу в Кремле 14 февраля. Титова на старте карьеры сообщала, что до сцены жила самой обычной жизнью: училась и подрабатывала мастером по маникюру.

Бывшая солистка группы Катя Кищук вышла замуж за популярного эстонского рэпера Томми Кэша, она также сообщала о намерении уйти в порно.