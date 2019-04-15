Новую солистку группы Serebro госпитализировали после выступления

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Новую солистку группы Serebro госпитализировали после выступления

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Фото: © ВКонтакте / ИРИНА ТИТОВА › SEREBRO

Медики полагают, что причиной плохого самочувствия артистки могла стать лакунарная ангина.

Солистке нового состава группы Serebro Ирине Титовой стало плохо после выступления на концерте "Партийная зона Муз-ТВ" 14 апреля. Об этом сообщает портал "Стархит".

Как сообщается, у певицы поднялась высокая температура. По словам врачей, причиной могла стать лакунарная ангина. Девушка была госпитализирована.

<p>Фото: © <a href="http://www.starhit.ru/" target="_blank">&#34;Стархит&#34;</a> / Пресс-служба группы</p>

Точный диагноз ещё не поставлен. Как будут проходить концерты, расписанные на некоторое время вперёд, пока не известно. Представители группы не комментируют состояние Титовой.

Новый состав группы Serebro дебютировал на шоу в Кремле 14 февраля. Титова на старте карьеры сообщала, что до сцены жила самой обычной жизнью: училась и подрабатывала мастером по маникюру.

Бывшая солистка группы Катя Кищук вышла замуж за популярного эстонского рэпера Томми Кэша, она также сообщала о намерении уйти в порно.

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