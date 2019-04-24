В Госдуме не верят в возможное возвращение Януковича на Украину

Парламентарии также считают, что для экс-президента Незалежной оно, если случится, не пройдёт без последствий.

Возвращение бывшего президента Украины Виктора Януковича на родину в нынешних условиях представляется не очень реальным. Об этом в беседе с Лайфом заявил первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Государственной думы Константин Затулин.

— Ну, если Виктор Янукович хочет совершить самоубийство, то конечно вернётся. Ведь бывают ситуации, в которых люди не видят другого выхода для себя или пришли к такому выводу в результате глубокого размышления. Я лично не очень верю в это возвращение, как впрочем и в то, что оно останется без последствий для самого Виктора Януковича. Поскольку принципиально отношение к Виктору Януковичу ещё не поменялось, — заявил Затулин.

Он напомнил, что экс-президенту Незалежной по-прежнему предъявляются претензии за "воспрепятствование европейскому пути Украины", высокий уровень коррупции и многое другое. Также Януковича обвиняют в том, что он не проявил твёрдость в нужный момент и передал власть врагам любых взаимоотношений с Россией.

— Я согласен с этим абсолютно, зная ситуацию, могу сказать, что Виктор Янукович, с моей точки зрения, не выполнил своих обязательств перед избирателями... Это его воля, если он захочет поехать на Украину, пусть едет. Но, на мой взгляд, он этого не сделает. Виктор Янукович, по складу своего характера, рисковать не будет, — заявил парламентарий.