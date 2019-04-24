Янукович хочет вернуться на Украину при новом президенте

Адвокаты собираются отстаивать права бывшего украинского лидера вне зависимости от того, какую позицию по этому делу займёт Владимир Зеленский.

Бывший президент Украины Виктор Янукович хочет вернуться в страну при новом главе государства. Об этом информируют "Известия" со ссылкой на адвоката политика Виталия Сердюка.

Отмечается, что защита хочет обжаловать обвинения и вынесенный ранее приговор в отношении Януковича. Адвокаты собираются отстаивать права бывшего президента вне зависимости от того, какую позицию по этому делу займёт Владимир Зеленский.

— Избрание Зеленского никак не влияет на само желание Виктора Януковича. Так же, как это не влияет на нашу процессуальную работу, — как боролись, так и будем, — сказал изданию Сердюк.

Он добавил, что пребывание Януковича в РФ является вынужденной мерой.

Защита также выразила надежду на то, что во время нахождения у власти Зеленского дело Януковича будет менее политизированным.

В январе 2019 года суд на Украине заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к тринадцати годам лишения свободы за госизмену и пособничество в ведении агрессивной войны. Приговор является заочным, поскольку экс-глава государства покинул страну в 2014 году и проживает в России.