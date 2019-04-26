Канализационный люк раздробил днище болида "Формулы-1" — заезд пришлось прервать

За первую тренировочную сессию время успели показать только два гонщика Ferrari.

В этот уик-энд в азербайджанском Баку будет проходить четвёртый этап чемпионата мира "Формулы-1". Сегодня команды вышли на первую тренировочную сессию, но заезд оказался неожиданно коротким — всего 13 минут. Его пришлось экстренно остановить после инцидента с болидом Williams: днище машины Джорджа Рассела оказалось раздроблено после контакта с канализационным люком.

A look at the incident that brought first practice to a premature end in Baku 👀#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/VikJY5ts4M — Formula 1 (@F1) 26 апреля 2019 г.

Стюарды попытались оперативно убрать обломки, но их было очень много. В результате сессию пришлось остановить. За 13 минут быстрые круги по трассе успели проехать только два пилота Ferrari, которые и возглавили короткий итоговый протокол.