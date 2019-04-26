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Регион
Опубликовано 26 апреля 2019, 14:28

Канализационный люк раздробил днище болида "Формулы-1" — заезд пришлось прервать

За первую тренировочную сессию время успели показать только два гонщика Ferrari.

В этот уик-энд в азербайджанском Баку будет проходить четвёртый этап чемпионата мира "Формулы-1". Сегодня команды вышли на первую тренировочную сессию, но заезд оказался неожиданно коротким — всего 13 минут. Его пришлось экстренно остановить после инцидента с болидом Williams: днище машины Джорджа Рассела оказалось раздроблено после контакта с канализационным люком.

Стюарды попытались оперативно убрать обломки, но их было очень много. В результате сессию пришлось остановить. За 13 минут быстрые круги по трассе успели проехать только два пилота Ferrari, которые и возглавили короткий итоговый протокол.

Фото: © formula1.com

Фото: © formula1.com

В Баку запланировано ещё две тренировки. После этого пройдут квалификация и гонка. Главный заезд состоится в воскресенье, 28 апреля, в 14:50 по московскому времени.

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Дмитрий Садылко
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