Он подчеркнул, что в Риме не поддерживают ни одну из конфликтующих сторон и не исключают мирного решения вопроса.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках форума "Один пояс — один путь" обсудит ситуацию в Ливии. Об этом он сообщил итальянским журналистам на пресс-конференции в Пекине.

— Пока у нас не было возможности поговорить предметно о Ливии, но мы договорились сделать это завтра, — приводит слова Конте агентство ANSA.

Он подчеркнул, что в Риме не поддерживают ни одну из конфликтующих сторон и не исключают мирного решения вопроса.

— Намерения Хафтара объединить национальную территорию могут иметь определённую логику и смысл. Но необходимо руководствоваться исключительно интересами народа, который слишком давно страдает, — добавил Конте.