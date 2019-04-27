Квят показал лучший результат сезона в квалификации Гран-при Азербайджана

Российский пилот впервые по ходу текущего сезона сумел попасть в десятку во время субботних заездов.

На Гран-при Азербайджана завершились квалификационные заезды. Сессия с планируемого часа растянулась практически до двух. Виной тому — аварии, которые регулярно случались и во время пятничных свободных заездов.

На этот раз свои машины разбили два гонщика. Первым отличился пилот Williams Роберт Кубица, заменивший в команде Сергея Сироткина. Поляк и без того шёл на последнем месте, поэтому инцидент, случившийся в самом конце первого сегмента, не изменил его позиции на стартовой решётке.

Вторая авария получилась куда более драматичной. Юный новичок Ferrari Шарль Леклер доминировал на протяжении всего уик-энда, однако в решающий момент его рука дрогнула — и он угодил в отбойники в том же месте, что и Кубица. Под самокритичные крики "Какой же я тупой!" монегаск покинул болид, и сессия снова была остановлена на длительное время.

Без инцидентов прошёл лишь решающий сегмент квалификации, в который впервые по ходу этого сезона сумел попасть российский пилот Даниил Квят. Гонщик Toro Rosso, накануне отпраздновавший 25-й день рождения, хоть и попал в аварию во время второй тренировки, был быстр на протяжении всего уик-энда. И в квалификации россиянину удалось подтвердить свой высокий темп: он занял шестое место, как и в двух практиках до этого.

В отсутствие главного фаворита квалификации Шарля Леклера лидерство уже привычно перехватили гонщики команды Mercedes. Валттери Боттас в итоге опередил Льюса Хэмилтона, а Себастьян Феттель из Ferrari не сумел навязать им борьбу и остался третьим.