По данным Организации Объединённых Наций, в зоне повышенного риска находится ещё 3,3 тысячи человек.

На фоне обострения конфликта в Ливии из страны в Италию были эвакуированы 146 беженцев в ходе совместной операции итальянского и ливийского правительств и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Об этом сообщается на сайте организации.

Италия стала первой страной, согласившейся принять у себя беженцев из Ливии, где в районе столицы страны, города Триполи, с 4 апреля идут боевые действия. Все 146 человек, из которых 46 — дети, оставшиеся без родителей, размещены в специализированных центрах в Риме.

— Сейчас крайне важно, чтобы другие государства поддержали наш жест и предложили аналогичные места для эвакуации беженцев, оказавшихся в конфликте. Если мы закроем глаза, то получим действительно очень трагические последствия, — сказал Филиппо Гранди, верховный комиссар ООН по делам беженцев.

Он также добавил, что тысячи людей продолжают находиться в центрах для мигрантов в Ливии, несмотря на то что и до активизации боевых действий условия содержания в них были "тяжёлыми и убогими". Наибольшему риску подвержено 3,3 тысячи человек, проживающих в таких центрах прямо у границы боевых действий.