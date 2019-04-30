В Госдуме предложили создать "список Бутиной"

Депутат Госдумы Валерий Рашкин предложил создать в России "список Бутиной", в который будут включены все должностные лица США, причастные к нарушениям прав и свобод российских граждан, соответствующий запрос был направлен главе МИД Сергею Лаврову.

— На примере гражданина России лётчика Константина Ярошенко можно понять, чего опасалась Мария Бутина и почему была вынуждена совершить самооговор, — сказал он в интервью "Известиям".

Он отмечает, что произвольные аресты россиян перестают быть чем-то исключительным в двусторонних отношениях с Западом, а с развитием конкуренции на мировой политической арене рискуют стать чуть ли не нормальным явлением.

В свою очередь отец Марии рассказал изданию, что считает появление "списка" вполне логичным и закономерным решением, ведь РФ должна реагировать, когда с её гражданами обходятся несправедливо.