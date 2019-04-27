Путин назвал приговор Бутиной беспределом

По мнению главы государства, этот тот самый случай, когда власти Штатов попытались спасти своё лицо.

Президент России Владимир Путин согласился с оценкой МИД России по поводу наказания для россиянки Марии Бутиной в США. Выступая на пресс-конференции, посвящённой итогам форума "Один пояс — один путь", глава государства назвал приговор беспределом.

— МИД дал уже комментарий по поводу 18-месячного приговора Бутиной, и, по-моему, там так и сказано, в комментарии МИДа, что это беспредел. Так и есть, — сказал Путин.— Взяли, схватили, посадили девчонку за решётку, а предъявить-то нечего. Ну нечего предъявлять. Но так, чтобы уж не выглядело совсем нелепо, дали ей, воткнули 18 месяцев, чтобы показать, что она в чём-то виновата.

Глава государства отмечает, что "это тот самый случай, который называется спасением лица или борьбой за честь погон".

Напомним, россиянка находится под стражей с июля прошлого года. Бутина признала вину в сговоре, но отец Марии отмечал, что она пошла на сделку со следствием из-за давления. Лайф писал, что 26 апреля россиянку приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Бутину депортируют в Россию только после отбытия наказания в США.

Посольство РФ в США потребовало незамедлительного освобождения Бутиной, назвав девушку политзаключённой и жертвой провокации спецслужб. При этом в МИД РФ решение суда по Бутиной назвали "позорным пятном на американской судебной системе".