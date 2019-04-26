В МИД РФ решение суда по Бутиной назвали "позорным пятном"

Решение американского суда по делу гражданки РФ Марии Бутиной является политически ангажированным и позорным пятном на американской судебной системе. Об этом говорится в официальном комментарии МИД РФ.

— С момента задержания указывали на то, что выдвинутые против неё обвинения в стремлении оказать влияние на американские внутриполитические процессы носят полностью надуманный и сфабрикованный характер. Самооговор, к которому её принудили жёсткими условиями заключения и угрозами огромного тюремного срока, не меняет сути, — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что Бутина была осуждена лишь за то, что она является гражданкой РФ.

— Этот приговор — позорное пятно на американской судебной системе, которая беспрекословно выполнила откровенный политический заказ, — добавили в МИД РФ.

Напомним, россиянка находится под стражей с июля 2018 года. Мария Бутина признала вину в сговоре, однако её отец отмечал, что девушка пошла на сделку со следствием из-за длительного давления. 26 апреля гражданку РФ приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Бутину депортируют в Россию лишь после отбытия наказания в США.