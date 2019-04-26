Посольство России в США потребовало незамедлительного освобождения Бутиной

Посольство России в Вашингтоне потребовало незамедлительного освобождения гражданки РФ Марии Бутиной, приговорённой судом США к полутора годам тюремного заключения.

— Возмущены вопиющим беззаконием американской Фемиды. С горечью констатируем, что в условиях параноидальной русофобии в США здравый смысл не возобладал, — сказано в заявлении посольства.

Дипломаты подчеркнули, что "в заключении будет продолжать находиться невиновный человек", и назвали Бутину политзаключённой и жертвой провокации спецслужб.

В посольстве отметили, что продолжат оказывать россиянке консульско-правовую помощь. Дипломаты считают, что американская юстиция заставила Бутину оговорить себя.

Напомним, россиянка находится под стражей с июля 2018 года. Мария Бутина признала вину в сговоре, однако её отец отмечал, что девушка пошла на сделку со следствием из-за длительного давления. 26 апреля гражданку РФ приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Бутину депортируют в Россию лишь после отбытия наказания в США.