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Регион
Опубликовано 3 мая 2019, 05:36

В Госдуме предложили запретить дорожные работы в период праздников

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Документ с данной законодательной инициативой уже был передан на рассмотрение зампредседателя Правительства РФ.

В Государственной думе предложили ограничить проведение строительно-ремонтных работ на дорогах во время праздников. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на депутата Госдумы Василия Власова. Отмечается, что документ с данной инициативой уже был направлен на рассмотрение заместителю председателя Правительства Российской Федерации Максиму Акимову.

Считаю целесообразным введение ограничения на проведение дорожных работ в дни начала государственных праздников. Прошу дать свою оценку данной инициативе и проанализировать возможность её реализации, — написал парламентарий.

Добавляется, что в период праздников на дорогах увеличивается количество автомобилей, поскольку большинство россиян выезжают в это время за город. Дорожные работы, по мнению Власова, только усугубляют транспортную ситуацию и приводят к образованию километровых пробок.

Ранее Лайф писал, что в России появились новые дорожные знаки.

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Анна Сокова
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