Главу "Белтелекома" обвинили в получении взятки от россиянина

Полиция арестовала три его квартиры в Минске, а также жилой дом и земельный участок в Минской области.

Генерального директора государственного оператора связи «Белтелеком» Сергея Сиводедова подозревают в получении взятки от российского гражданина за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования. Их обвиняют по статьям 430, 431 — «Получение взятки» и «Дача взятки» — УК Белоруссии.

— Привлечены в качестве обвиняемых генеральный директор республиканского унитарного предприятия "Белтелеком" Сиводедов Сергей Иванович, получивший взятку за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования в размере 15 000 евро, а также взяткодатель — гражданин Российской Федерации "К", — сообщила пресс-служба КГБ Белоруссии.

Отмечается, что правоохранительные органы нашли в доме Сиводедова 470 тысяч долларов, полученные при иных эпизодах взяточничества. Полиция арестовала три его квартиры в Минске, а также жилой дом и земельный участок в Минской области.

Обвиняемые сотрудничают со следствием и находятся под стражей.