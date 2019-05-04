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Опубликовано 4 мая 2019, 10:50

Главу "Белтелекома" обвинили в получении взятки от россиянина

Фото: © Pixabay

Фото: © Pixabay

Полиция арестовала три его квартиры в Минске, а также жилой дом и земельный участок в Минской области.

Генерального директора государственного оператора связи «Белтелеком» Сергея Сиводедова подозревают в получении взятки от российского гражданина за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования. Их обвиняют по статьям 430, 431 — «Получение взятки» и «Дача взятки» — УК Белоруссии.

Привлечены в качестве обвиняемых генеральный директор республиканского унитарного предприятия "Белтелеком" Сиводедов Сергей Иванович, получивший взятку за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования в размере 15 000 евро, а также взяткодатель — гражданин Российской Федерации "К", — сообщила пресс-служба КГБ Белоруссии.

Отмечается, что правоохранительные органы нашли в доме Сиводедова 470 тысяч долларов, полученные при иных эпизодах взяточничества. Полиция арестовала три его квартиры в Минске, а также жилой дом и земельный участок в Минской области.

Обвиняемые сотрудничают со следствием и находятся под стражей.

Ранее Лайф сообщал, что в Пензе чиновник попался на взятке в виде двух столов и тумбочки.

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Сусанна Витвинская
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