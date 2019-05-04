Конор Макгрегор спел в баре песню "Металлики" — видео

Композицию также исполнял известный телеведущий США Джимми Фэллон, с которым спортсмен встретился по случаю двухлетия своего сына.

Боец смешанного стиля Конор Макгрегор исполнил в одном из баров ирландскую народную песню Whiskey In The Jar, которую в своё время перепела группа Metallica, за что получила премию "Грэмми". Соответствующее видео появилось на странице спортсмена в "Инстаграме".

Компанию бойцу составил известный телеведущий США Джимми Фэллон. Встреча прошла по случаю двухлетия сына Макгрегора.