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Опубликовано 4 мая 2019, 12:49

Конор Макгрегор спел в баре песню "Металлики" — видео

Композицию также исполнял известный телеведущий США Джимми Фэллон, с которым спортсмен встретился по случаю двухлетия своего сына.

Боец смешанного стиля Конор Макгрегор исполнил в одном из баров ирландскую народную песню Whiskey In The Jar, которую в своё время перепела группа Metallica, за что получила премию "Грэмми". Соответствующее видео появилось на странице спортсмена в "Инстаграме".

Компанию бойцу составил известный телеведущий США Джимми Фэллон. Встреча прошла по случаю двухлетия сына Макгрегора.

Ранее сообщалось, что Макгрегор устроил потасовку в одном из баров Дублина. Драка произошла после того, как бойцу напомнили, что его победил россиянин Хабиб Нурмагомедов.

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Владислав Фёдоров
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