Топилин поручил назначить пенсии родным погибших в авиакатастрофе в Шереметьево

Максим Топилин велел ПФР установить денежные выплаты по случаю потери кормильца в связи с трагедией в аэропорту.

Глава Минтруда Максим Топилин поручил ПФР назначить пенсии членам семей погибших в связи с катастрофой в Шереметьево, а Роструду — провести расследование трагедии, о чём сообщает пресс-служба ведомства.

— Пенсионному фонду России поручено провести установление членам семей погибших граждан пенсии по случаю потери кормильца, Роструду — организовать работу по расследованию группового несчастного случая с тяжёлыми последствиями, — говорится в сообщении.

По закону Роструд и Фонд социального страхования должны обеспечить выплаты семьям погибших граждан, им положены компенсации по одному миллиону рублей.

Напомним, лайнер Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" запросил посадку вскоре после вылета из Шереметьево. Со второй попытки пилотам удалось посадить машину на землю, но посадка была жёсткой, лайнер загорелся. Лайф опубликовал видео пожара изнутри салона. Как рассказали в СК, из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.