Володин раскритиковал идею предоставить коллекторам доступ к телефонным номерам
Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко
По словам председателя ГД РФ, данная инициатива нарушает права граждан на защиту их персональных данных.
Если коллекторские агентства получат доступ к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), это нарушит права граждан в сфере защиты их персональных данных. Такую позицию высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя соответствующее предложение Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА).
— Коллекторские агентства, работающие с банками, получают необходимую информацию о должнике — договор, сумму задолженности, контакты. Предоставление коллекторам доступа к Единой системе идентификации и аутентификации нарушит права граждан в сфере защиты их персональных данных, — заявил председатель Госдумы.
Вячеслав Володин также добавил, что для решения сложных и спорных ситуаций по вопросу долговых обязательств коллекторские агентства должны обращаться в суд.
— Нельзя стимулировать выбивание долгов. Деятельность коллекторов должна быть в строго правовом поле, а долговые обязательства должны взыскиваться исключительно в цивилизованных рамках. При этом права должников должны быть защищены, — подчеркнул Володин.
Как сообщал Лайф, ранее Национальная ассоциация коллекторских агентств обратилась в Госдуму за разрешением получить доступ к номерам телефонов должников. Так, по мнению организации, удастся устранить проблему ошибочных звонков.