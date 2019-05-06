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Опубликовано 6 мая 2019, 17:56

Володин раскритиковал идею предоставить коллекторам доступ к телефонным номерам

Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

По словам председателя ГД РФ, данная инициатива нарушает права граждан на защиту их персональных данных.

Если коллекторские агентства получат доступ к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), это нарушит права граждан в сфере защиты их персональных данных. Такую позицию высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя соответствующее предложение Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА).

Коллекторские агентства, работающие с банками, получают необходимую информацию о должнике — договор, сумму задолженности, контакты. Предоставление коллекторам доступа к Единой системе идентификации и аутентификации нарушит права граждан в сфере защиты их персональных данных, — заявил председатель Госдумы.

Вячеслав Володин также добавил, что для решения сложных и спорных ситуаций по вопросу долговых обязательств коллекторские агентства должны обращаться в суд.

Нельзя стимулировать выбивание долгов. Деятельность коллекторов должна быть в строго правовом поле, а долговые обязательства должны взыскиваться исключительно в цивилизованных рамках. При этом права должников должны быть защищены, — подчеркнул Володин.

Как сообщал Лайф, ранее Национальная ассоциация коллекторских агентств обратилась в Госдуму за разрешением получить доступ к номерам телефонов должников. Так, по мнению организации, удастся устранить проблему ошибочных звонков.

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Алексей Гладких
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