Коллекторы просят доступ к базе телефонных номеров должников

Сейчас у них нет права проверять те сведения, которые сообщает кредитная организация.

Национальная ассоциация коллекторских агентств (НАПКА) обратилась в Госдуму за разрешением получить доступ к номерам телефонов должников. Так организация устранит проблему ошибочных звонков, сообщают "Известия".

— На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передаёт банк коллекторам в работу после продажи долга, — сказал глава НАПКА Эльман Мехтиев.

Он отметил, что сейчас у коллекторов нет права проверки телефонных номеров должников, полученных от кредитных организаций.

Более того, после принятия в третьем чтении Федерального закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" у коллекторов не будет доступа к базе абонентов.

Ранее Лайф писал, что в МВД хотят запретить оформлять микрозайм через Интернет без предоставления паспорта.