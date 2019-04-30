В МВД предложили запретить онлайн-оформление микрозаймов без паспорта

Сейчас для получения денег достаточно предоставить номер документа, банковской карты или электронного кошелька.

МВД России предложило запретить оформление микрозаймов через Интернет без паспорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

— Министерством внутренних дел РФ предлагается исключение возможности оформления микрозаймов через сеть Интернет без идентификации лица, желающего получить кредит, — сказано в сообщении.

Сейчас, чтобы оформить микрозайм в Сети, нужно просто ввести данные паспорта без предоставления ксерокопии или скана документа, подтверждающего личность. Кроме того, можно взять деньги в долг, сообщив номер банковской карты, счёта или электронного кошелька.

В МВД также отметили, что сейчас эксперты ведомства участвуют в разработке проектов федеральных законов, касающихся ужесточения административной ответственности за незаконную выдачу микрозаймов.

Кроме того, в ведомстве намерены повысить ответственность за осуществление противоправных действий со стороны коллекторов.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал предотвращать и пресекать неправомерные действия коллекторов в отношении должников.