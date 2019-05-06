В Госдуме готовы работать над изменением законов о безопасности самолётов

Первый заместитель председателя Комитета по транспорту и строительству Госдумы РФ Виталий Ефимов заявил о готовности комитета подключиться к работе над изменением законодательства в сфере безопасности эксплуатации самолётов.

В комментарии РИА "Новости" Ефимов подчеркнул, что говорить о необходимости изменений в правилах или законодательстве можно будет лишь после того, как эксперты определят причины авиакатастрофы в Шереметьево.

Напомним, после катастрофы самолёта "Аэрофлота" в аэропорту Шереметьево премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию обстоятельств трагедии.