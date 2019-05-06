В Госдуме готовы работать над изменением законов о безопасности самолётов
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Первый заместитель председателя Комитета по транспорту и строительству Госдумы РФ Виталий Ефимов заявил о готовности комитета подключиться к работе над изменением законодательства в сфере безопасности эксплуатации самолётов.
В комментарии РИА "Новости" Ефимов подчеркнул, что говорить о необходимости изменений в правилах или законодательстве можно будет лишь после того, как эксперты определят причины авиакатастрофы в Шереметьево.
Напомним, после катастрофы самолёта "Аэрофлота" в аэропорту Шереметьево премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию обстоятельств трагедии.
Как ранее сообщал Лайф, 5 мая в Шереметьево во время пожара на борту выполнявшего рейс из Москвы в Мурманск самолёта погиб 41 человек. Лайнер "Аэрофлота" совершил экстренную посадку и после этого загорелся. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия.