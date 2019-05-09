В Думе призвали возбудить дело на Порошенко за слова о "Бессмертном полке"

Депутат считает, что призывы к совести украинского лидера не возымеют результата, поэтому в ситуацию стоит вмешаться Генпрокуратуре.

Генпрокуратуре РФ стоит рассмотреть вопрос о привлечении действующего президента Украины Петра Порошенко к уголовной ответственности. Об этом заявил зампред Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Украинский лидер ранее назвал "ряжеными" участников "Бессмертного полка".

— Думаю, что Генеральной прокуратуре необходимо рассмотреть вопрос о привлечении его к уголовной ответственности, надо возбуждать уголовные дела, — высказался Шерин в интервью РИА "Новости".

Он назвал Порошенко из-за его слов "настоящим мерзавцем, который плюёт на память наших предков".