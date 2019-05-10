Неймара дисквалифицировали на три матча за удар фаната по челюсти

Болельщик оскорблял его товарищей по команде и "учил" футболиста, как надо играть.

Французская федерация футбола решила отстранить нападающего клуба "Пари Сен-Жермен" бразильца Неймара на три игры. Об этом сообщается на её сайте.

Знаменитый спортсмен не сдержался и ударил болельщика после проигрыша в матче с "Ренном" за то, что он оскорблял его товарищей по команде. Оказалось, что болельщик также "учил" Неймара играть в футбол.