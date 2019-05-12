В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о создании сильной украинской армии

По мнению депутата Госдумы, слова украинского президента о силе ВСУ далеки от действительности.

Зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал заявление действующего президента Украины Петра Порошенко об успешном создании одной из сильнейших армий в Европе. Об этом депутат рассказал в беседе с RT. По словам Швыткина, на сегодняшний день состояние украинской армии не соответствует той характеристике, которой её удостоил Порошенко.

— То оружие, которое поставляется на Украину из Соединённых Штатов и стран Европы, носит второсортный характер и не соответствует уровню оснащённости вооружённых сил других государств, — объяснил он.

При этом Швыткин уточнил, что подобные заявления Порошенко всего лишь говорят о том, что лидер Незалежной хочет публично рассказать общественности об итогах своего пятилетнего правления.

— Только они достаточно печальные. Хочу отметить, что украинский народ уже дал свою оценку этим итогам во время президентских выборов, — подчеркнул депутат.