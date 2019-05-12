Порошенко похвастался созданием одной из сильнейших армий в Европе

Также он отметил бесстрашие, выносливость, силу, профессионализм и закалённость украинских военных.

Президент Украины Пётр Порошенко рассказал о создании новой армии и о том, что вооружённые силы страны стали одними из самыми сильных в Европе. Об этом он сообщил в Facebook.

— За эти годы мы не просто создали новую армию, мы превратили ВСУ в одну из самых сильных армий европейского континента. Теперь Украина располагает достаточным военным потенциалом для уверенной защиты от врага, — заявил Порошенко.

Украинский лидер также подчеркнул, что, заступая на пост президента пять лет назад, он "принял страну без боеспособной армии".

Он отметил, что военные Украины являются "бесстрашными защитниками" страны, а также "закалёнными, выносливыми, сильными и профессиональными".

Ранее Пётр Порошенко подписал указ об укреплении обороноспособности страны.