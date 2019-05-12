Квят впервые финишировал выше десятого места в этом сезоне "Формулы-1"
Российский гонщик сумел завоевать девятую позицию на Гран-при Испании в Барселоне.
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят продолжает серию уверенных выступлений в этом сезоне "Формулы-1". Несмотря на то что в двух прошлых Гран-при он был вынужден сойти с дистанции не по своей вине, в этот раз Квят сумел увидеть клетчатый флаг. Причём сделал это на девятой позиции — это лучший результат сезона для 25-летнего уроженца Уфы.
Девятая позиция была стартовой для Квята, поскольку в квалификации он показал именно такое время. В гонке россиянин на протяжении всей дистанции находился на грани очковой зоны, а под конец заезда даже мог побороться за восьмое место, но не успел отыграть минимальный отрыв у испанца Карлоса Сайнса, который выступал на родной земле.
Half race distance and @kvyatofficial’s on the move! He passes Hulkenberg for P9 💪 #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/M4JyROKZFy— Toro Rosso (@ToroRosso) 12 мая 2019 г.
На этот раз успешно финишировать Квяту не помешали ни механические проблемы, ни тактика, ни соперники. Даже предстартовая фотография с футболистами ПСЖ Неймаром и Дани Алвесом не превратилась в проклятье.
#RedBullFamily getting together before the #SpanishGP 🇪🇸— Toro Rosso (@ToroRosso) 12 мая 2019 г.
Showing @neymarjr and @DaniAlvesD2 around the garage 😎 pic.twitter.com/dVi2p0eEWA
Что касается лидеров, то победу в гонке одержал британец из команды Mercedes Льюис Хэмилтон. Он на старте опередил обладателя поул-позишен Валттери Боттаса и до финиша удерживал финского напарника позади. Третьим стал голландец Макс Ферстаппен на болиде Red Bull, который переиграл двух гонщиков Ferrari.
BREAKING: It's win No. 3 of 2019 for @LewisHamilton and a fifth straight 1-2 finish for Mercedes! 👏👏👏 #SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/JgxvKKthX3— Formula 1 (@F1) 12 мая 2019 г.
Финиш на первой и второй позициях стал для команды Mercedes пятым подряд в ходе текущего сезона. Пока никому из соперников не удавалось разбить пару Хэмилтон — Боттас на финише.
Confirmation of another 1-2 for @MercedesAMGF1— Formula 1 (@F1) 12 мая 2019 г.
That's five in a row, tying the all-time record for consecutive 1-2 finishes 👏#F1 #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/ceP72v8LlR
Благодаря победе и лучшему кругу Льюис Хэмилтон набрал 112 очков в общем зачёте и обошёл напарника. Квят идёт 16-м с тремя баллами.
Положение пилотов в чемпионате:
- Льюис Хэмилтон — 112 очков
- Валттери Боттас — 105
- Макс Ферстаппен — 66
- Себастьян Феттель — 64
- Шарль Леклер — 57