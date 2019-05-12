Квят впервые финишировал выше десятого места в этом сезоне "Формулы-1"

Российский гонщик сумел завоевать девятую позицию на Гран-при Испании в Барселоне.

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят продолжает серию уверенных выступлений в этом сезоне "Формулы-1". Несмотря на то что в двух прошлых Гран-при он был вынужден сойти с дистанции не по своей вине, в этот раз Квят сумел увидеть клетчатый флаг. Причём сделал это на девятой позиции — это лучший результат сезона для 25-летнего уроженца Уфы.

Девятая позиция была стартовой для Квята, поскольку в квалификации он показал именно такое время. В гонке россиянин на протяжении всей дистанции находился на грани очковой зоны, а под конец заезда даже мог побороться за восьмое место, но не успел отыграть минимальный отрыв у испанца Карлоса Сайнса, который выступал на родной земле.

На этот раз успешно финишировать Квяту не помешали ни механические проблемы, ни тактика, ни соперники. Даже предстартовая фотография с футболистами ПСЖ Неймаром и Дани Алвесом не превратилась в проклятье.

Что касается лидеров, то победу в гонке одержал британец из команды Mercedes Льюис Хэмилтон. Он на старте опередил обладателя поул-позишен Валттери Боттаса и до финиша удерживал финского напарника позади. Третьим стал голландец Макс Ферстаппен на болиде Red Bull, который переиграл двух гонщиков Ferrari.

Финиш на первой и второй позициях стал для команды Mercedes пятым подряд в ходе текущего сезона. Пока никому из соперников не удавалось разбить пару Хэмилтон — Боттас на финише.

Благодаря победе и лучшему кругу Льюис Хэмилтон набрал 112 очков в общем зачёте и обошёл напарника. Квят идёт 16-м с тремя баллами.

Положение пилотов в чемпионате: