В ГД предложили обязать авиакомпании не рассаживать детей и родителей

Депутат Государственной думы РФ Василий Власов предложил министру транспорта Евгению Дитриху обязать авиакомпании сажать в самолётах членов семьи рядом друг с другом. Текст обращения приводит РИА "Новости".

— Сейчас авиакомпании чаще всего предоставляют места в самолёте пассажирам на своё усмотрение. Как следствие, очень часто возникают ситуации, когда летящие на самолёте члены одной семьи находятся в его разных частях. Это может иметь неблагоприятные последствия в случае возникновения чрезвычайной ситуации, — пишет Власов в письме министру.

Так, если члены семьи не сидят рядом друг с другом, например, ребёнок будет пытаться найти своих родителей, а они — его, поясняет депутат. Он отмечает, что подобная обстановка поспособствует панике и может спровоцировать несоблюдение правил безопасности на борту.

— Считаю целесообразным введение обязанности для авиакомпаний по рассадке в самолёте семей рядом друг с другом. Прошу вас дать оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность её реализации, — резюмировал депутат.