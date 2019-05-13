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Опубликовано 13 мая 2019, 06:00

В ГД предложили обязать авиакомпании не рассаживать детей и родителей

Фото: © Pixabay

Фото: © Pixabay

Депутат Государственной думы РФ Василий Власов предложил министру транспорта Евгению Дитриху обязать авиакомпании сажать в самолётах членов семьи рядом друг с другом. Текст обращения приводит РИА "Новости".

Сейчас авиакомпании чаще всего предоставляют места в самолёте пассажирам на своё усмотрение. Как следствие, очень часто возникают ситуации, когда летящие на самолёте члены одной семьи находятся в его разных частях. Это может иметь неблагоприятные последствия в случае возникновения чрезвычайной ситуации, — пишет Власов в письме министру.

Так, если члены семьи не сидят рядом друг с другом, например, ребёнок будет пытаться найти своих родителей, а они — его, поясняет депутат. Он отмечает, что подобная обстановка поспособствует панике и может спровоцировать несоблюдение правил безопасности на борту.

Считаю целесообразным введение обязанности для авиакомпаний по рассадке в самолёте семей рядом друг с другом. Прошу вас дать оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность её реализации, — резюмировал депутат.

Внимание к авиационной сфере в России возросло после того, как 5 мая во время жёсткой аварийной посадки в аэропорту Шереметьево загорелся самолёт SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", в результате чего погиб 41 человек.

Мать-одиночка погибла в Шереметьево, пытаясь спасти чужих детей из огня

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Аннa Харитонова
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