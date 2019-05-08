Мать-одиночка погибла в Шереметьево, пытаясь спасти чужих детей из огня

Героически в страшной катастрофе с самолётом в Шереметьево повели себя не только члены экипажа. Среди тех, кто поставил ценность чужих жизней выше своей, была мама из Мурманска.

Специалист по связям с общественностью Альбина Пилипчук прилетела в Москву по работе вместе с подругой. Пятого мая они возвращались обратно в Мурманск — домой, к близким. В самолёте Альбина сидела в девятом ряду. Когда пожираемый огнём "суперджет" приземлился, пассажиры в панике побежали вперёд, но она поступила иначе.

Материнское сердце повело Альбину назад, в пылающую хвостовую часть, где кричали чьи-то дети. Пассажирка понимала, что им нужна помощь, и не смогла в ней отказать. Там позже и обнаружили её тело, пишет Mash.

У женщины в Мурманске остался 10-летний сын, которого она воспитывала одна. Всем пассажирам до 11-го ряда удалось спастись. Всего в трагедии погиб 41 человек из 78 находившихся в тот день в "суперджете". В том числе бортпроводник Максим Моисеев, который до последнего помогал людям на борту.

Погибший стюард добровольно ушёл в хвост самолёта, понимая, чем всё закончится