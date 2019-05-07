Погибший стюард добровольно ушёл в хвост самолёта, понимая, чем всё закончится

В страшной трагедии в Шереметьево погиб 41 человек, среди них в том числе один член экипажа. Бортпроводник Максим Моисеев до последнего пытался помочь пассажирам выбраться из горящего самолёта — ценой собственной жизни. Мама парня рассказала КП, что в хвостовую часть он ушёл добровольно, осознавая, какая опасность ему грозит.

В роковой день в горящем самолёте Максим поменялся местами с бортпроводницей, которая должна была находиться в хвостовой части. И стюардесса, и Максим понимали, что шансы выжить там невелики. Девушка испугалась, и он, не раздумывая, отправился в эпицентр пожара вместо неё. По словам мамы Максима Юлии Каревой, она никого не винит, а её сын поступил как настоящий мужчина. Она связалась с руководством "Аэрофлота", которое назвало парня героем.

Мне сказали, что мой сын — герой, что он спас много людей. Оказалось, что в тот день, уже после того, как самолёт загорелся, он поменялся местами с бортпроводницей, которая должна была находиться в хвосте самолёта. Но я никого в случившемся не виню Юлия Карева, мама Максима

Но Максим просто не мог поступить иначе. Скромный и добрый парень, который никогда не бросит в беде, — таким запомнили его родственники, друзья и знакомые. Он и раньше спасал людей и считал, что человек на его месте просто не может сделать по-другому.

По словам его мамы Юлии Каревой, в 15 лет Максим на море спас тонущего мужчину, без промедления бросившись ему на помощь. А одноклассник парня рассказал, как тот вывел людей из горящего дома. "Я ничего такого не сделал, любой человек на моём месте поступил бы так же", — говорил в подобных случаях Максим. И остался верен своему слову до конца.

"Я тебя люблю". Что таилось в сердце у стюарда, отдавшего жизнь ради пассажиров