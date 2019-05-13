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Регион
Опубликовано 13 мая 2019, 13:37

WikiLeaks: Расследование в Швеции даст шанс Ассанжу очистить своё имя

Фото: © Victoria Jones / PA via AP

Фото: © Victoria Jones / PA via AP

Главный редактор сайта WikiLeaks Кристинн Храфнсон заявил, что возобновление расследования дела в отношении Джулиана Ассанжа позволит тому восстановить своё имя. Слова Храфнсона приводит агентство Reuters.

Его возобновление даст шанс Джулиану очистить своё имя, — заявил представитель портала.

Ранее заместитель главного районного прокурора Ева-Мари Перссон заявила, что прокуратура Швеции возобновит расследование уголовного дела в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который подозревается в преступлениях на сексуальной почве.

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Артур Белкин
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