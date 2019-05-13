Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу Ассанжа

Прокуратура Швеции возобновит расследование уголовного дела в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который подозревается в преступлениях на сексуальной почве. Об этом на пресс-конференции в Стокгольме заявила заместитель главного районного прокурора Ева-Мари Перссон.

— Новые обстоятельства заставляют нас пересмотреть предыдущее решение. По этой причине, а также из-за факта лишения Ассанжа свободы в Великобритании адвокат потерпевшей попросил о возобновлении расследования изнасилования, — заявила Перссон.

Скандинавская страна также подаст запрос о его выдаче.

Напомним, после ряда публикаций, в том числе о военных операциях Америки в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере в Гуантанамо, основатель WikiLeaks в 2010 году приехал в Швецию, где хотел получить защиту, но вскоре был обвинён в преступлениях на сексуальной почве, причастность к которым он отрицает. После этого он долгое время прятался в Посольстве Эквадора в Лондоне.

11 апреля власти Эквадора лишили Ассанжа убежища в своём посольстве в Лондоне, после чего его арестовала британская полиция. Суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог.