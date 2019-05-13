Российский гонщик сядет за руль лучшего болида "Формулы-1"

Сейчас Мазепин выступает в "Формуле-2", где после трёх этапов занимает 16-е место, набрав четыре очка. В ходе тестов "Формулы-1" команды обязаны предоставлять места молодым гонщикам. Несмотря на то что Мазепин являлся пилотом по развитию Force India (сейчас — Racing Point), на тестах ему доверят именно болид команды Mercedes, которая в этом году снова уверенно лидирует в Кубке конструкторов после того, как Боттас и Хэмилтон в пяти стартовых Гран-при сезона пять раз занимали первое и второе место.