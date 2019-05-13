Топилин назвал условие получения российской пенсии жителями Донбасса
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Министр труда Максим Топилин назвал необходимое условие назначения пенсий жителям ДНР и ЛНР, которые получат российское гражданство, сообщает РИА "Новости".
— Человек, чтобы получать пенсию, всё равно должен зарегистрироваться на территории России сначала, поэтому посмотрим, как будет происходить этот процесс, — заявил глава Минтруда.
Топилин подчеркнул, что выплата пенсий новым гражданам не станет проблемой для бюджета страны, а также бюджетов Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.
Ранее в ПФР сообщили, что жители ДНР и ЛНР, которые получат гражданство РФ в упрощённом порядке, смогут получать российские пенсии только при условии постоянного проживания на территории России.
Как сообщал Лайф, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР. Причиной такого решения глава государства назвал проблемную ситуацию с гражданскими правами на востоке Украины. Расходы на выдачу паспортов жителям Донбасса российский лидер оценил в 100 миллионов за несколько лет.