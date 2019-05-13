Топилин назвал условие получения российской пенсии жителями Донбасса

Министр труда Максим Топилин назвал необходимое условие назначения пенсий жителям ДНР и ЛНР, которые получат российское гражданство, сообщает РИА "Новости".

— Человек, чтобы получать пенсию, всё равно должен зарегистрироваться на территории России сначала, поэтому посмотрим, как будет происходить этот процесс, — заявил глава Минтруда.

Топилин подчеркнул, что выплата пенсий новым гражданам не станет проблемой для бюджета страны, а также бюджетов Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

Ранее в ПФР сообщили, что жители ДНР и ЛНР, которые получат гражданство РФ в упрощённом порядке, смогут получать российские пенсии только при условии постоянного проживания на территории России.