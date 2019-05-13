Американский бегун выиграл золото "прыжком супермена" — видео

Американский легкоатлет Инфинит Таккер удивил публику необычным финишем забега на 400 метров с барьерами в Фейетвилле, США. Спортсмен лидировал всю дистанцию, но в самом конце боялся отдать победу своему конкуренту Роберту Гранту. Чтобы этого не случилось, Таккер пересёк финишную черту в "позе супермена" и выиграл забег.

Подобный финиш не запрещён правилами, однако является очень травмоопасным, поэтому и не применяется на регулярной основе. Обычно атлеты стараются завершать забег, наклоняя корпус вперёд, поскольку финиш фиксируется по торсу или плечам. Так что технически Таккер ничего не нарушил, хотя его соперник был не слишком доволен таким поведением конкурента.