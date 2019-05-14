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Регион
Опубликовано 14 мая 2019, 19:05

В России могут возродить вытрезвители

Фото: © РИА "Новости" / Григорий Сысоев

Фото: © РИА "Новости" / Григорий Сысоев

С 1 января 2012 года по инициативе Минздрава произошла ликвидация этих медицинских учреждений.

Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму предложение восстановить систему вытрезвителей в России. Об этом сообщается на сайте Совета Федерации.

Авторы проекта отметили, что с ликвидацией в 2012 году медицинских вытрезвителей в стране так и не была организована альтернативная работа с лицами, находящимися в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

В связи с остротой сложившейся ситуации в ряде субъектов началось создание специализированных муниципальных или региональных учреждений, — рассказали авторы законопроекта.

В марте инициативу о создании медвытрезвителей поддержал Минздрав. Однако в ведомстве отметили, что проблему нужно решить общими усилиями, а не только силами здравоохранения.

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Сусанна Витвинская
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