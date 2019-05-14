В России могут возродить вытрезвители
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С 1 января 2012 года по инициативе Минздрава произошла ликвидация этих медицинских учреждений.
Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму предложение восстановить систему вытрезвителей в России. Об этом сообщается на сайте Совета Федерации.
Авторы проекта отметили, что с ликвидацией в 2012 году медицинских вытрезвителей в стране так и не была организована альтернативная работа с лицами, находящимися в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
— В связи с остротой сложившейся ситуации в ряде субъектов началось создание специализированных муниципальных или региональных учреждений, — рассказали авторы законопроекта.
В марте инициативу о создании медвытрезвителей поддержал Минздрав. Однако в ведомстве отметили, что проблему нужно решить общими усилиями, а не только силами здравоохранения.