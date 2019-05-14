В России могут возродить вытрезвители

С 1 января 2012 года по инициативе Минздрава произошла ликвидация этих медицинских учреждений.

Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму предложение восстановить систему вытрезвителей в России. Об этом сообщается на сайте Совета Федерации.

Авторы проекта отметили, что с ликвидацией в 2012 году медицинских вытрезвителей в стране так и не была организована альтернативная работа с лицами, находящимися в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

— В связи с остротой сложившейся ситуации в ряде субъектов началось создание специализированных муниципальных или региональных учреждений, — рассказали авторы законопроекта.