Слуцкий назвал новые антироссийские санкции США политической паранойей

Он пояснил, что такими действиями американская сторона довела диалог с РФ "до нулевого уровня".

Новая порция антироссийских санкций от США оказалась проявлением особого вида политической паранойи, считает глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Введение санкций США против чеченского спецотряда "Терек" — полнейший бред и абсурд... Санкции вводятся уже только ради санкций, это превратилось в Соединённых Штатах в особый вид политической паранойи, — сказал Слуцкий.

По мнению политика, новые санкции введены лишь для напоминания о "законе Магнитского".

— Именно с этого закона, подписанного президентом Бараком Обамой на излёте его первого срока, начался крах процесса перезагрузки в российско-американских отношениях, — заявил депутат.

Слуцкий пояснил, что из-за таких действий США довели диалог с Россией "до нулевого уровня".