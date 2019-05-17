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Регион
Опубликовано 17 мая 2019, 01:42

Слуцкий назвал новые антироссийские санкции США политической паранойей

Леонид Слуцкий. Фото: © РИА "Новости" / Михаил Климентьев

Леонид Слуцкий. Фото: © РИА "Новости" / Михаил Климентьев

Он пояснил, что такими действиями американская сторона довела диалог с РФ "до нулевого уровня".

Новая порция антироссийских санкций от США оказалась проявлением особого вида политической паранойи, считает глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом сообщает РИА "Новости".

Введение санкций США против чеченского спецотряда "Терек" — полнейший бред и абсурд... Санкции вводятся уже только ради санкций, это превратилось в Соединённых Штатах в особый вид политической паранойи, — сказал Слуцкий.

По мнению политика, новые санкции введены лишь для напоминания о "законе Магнитского".

Именно с этого закона, подписанного президентом Бараком Обамой на излёте его первого срока, начался крах процесса перезагрузки в российско-американских отношениях, — заявил депутат.

Слуцкий пояснил, что из-за таких действий США довели диалог с Россией "до нулевого уровня".

Напомним, Министерство финансов США внесло в список санкций по "закону Магнитского" чеченский специальный отряд быстрого реагирования "Терек", его командира Абузайда Висмурадова и ещё четырёх россиян: Руслана Геремеева, Геннадия Карлова, Сергея Коссиева и Елену Трикулю.

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Анна Рыженкова
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