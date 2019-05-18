В Госдуме назвали слова Зеленского про Крым "заунывной Петиной песней"

Парламентарий от города Севастополя призвал нового избранного президента Украины обратить внимание на реальные проблемы в его стране.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик выразил сомнение, что отдавшим голоса за Владимира Зеленского украинским избирателям понравится продолжение политики Порошенко.

— Зеленский вновь затянул заунывную "Петину песню", которую мы слушали пять лет в исполнении его предшественника — Петра Порошенко, — сказал Белик RT, комментируя заявление избранного президента Украины о том, что страна "вернёт себе Крым".

Депутат подчеркнул, что украинцев волнует мир в Донбассе и объединение государства, а не "очередной виток националистических маршей и лозунгов", и призвал Зеленского обратить внимание на реальные проблемы Украины.