В Госдуме назвали слова Зеленского про Крым "заунывной Петиной песней"
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Парламентарий от города Севастополя призвал нового избранного президента Украины обратить внимание на реальные проблемы в его стране.
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик выразил сомнение, что отдавшим голоса за Владимира Зеленского украинским избирателям понравится продолжение политики Порошенко.
— Зеленский вновь затянул заунывную "Петину песню", которую мы слушали пять лет в исполнении его предшественника — Петра Порошенко, — сказал Белик RT, комментируя заявление избранного президента Украины о том, что страна "вернёт себе Крым".
Депутат подчеркнул, что украинцев волнует мир в Донбассе и объединение государства, а не "очередной виток националистических маршей и лозунгов", и призвал Зеленского обратить внимание на реальные проблемы Украины.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% отдали голос за воссоединение с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".