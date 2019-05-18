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Опубликовано 18 мая 2019, 15:54

В Госдуме назвали слова Зеленского про Крым "заунывной Петиной песней"

Фото: © L!FE / Анна Харитонова

Фото: © L!FE / Анна Харитонова

Парламентарий от города Севастополя призвал нового избранного президента Украины обратить внимание на реальные проблемы в его стране.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик выразил сомнение, что отдавшим голоса за Владимира Зеленского украинским избирателям понравится продолжение политики Порошенко.

Зеленский вновь затянул заунывную "Петину песню", которую мы слушали пять лет в исполнении его предшественника — Петра Порошенко, — сказал Белик RT, комментируя заявление избранного президента Украины о том, что страна "вернёт себе Крым".

Депутат подчеркнул, что украинцев волнует мир в Донбассе и объединение государства, а не "очередной виток националистических маршей и лозунгов", и призвал Зеленского обратить внимание на реальные проблемы Украины.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% отдали голос за воссоединение с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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Эмила Сидорова
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