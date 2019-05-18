Зеленский пообещал, что Украина "вернёт себе Крым"

Избранный президент Украины Владимир Зеленский уверен в том, что Украина вернёт полуостров Крым. Об этом он написал в посте в "Фейсбуке", который посвятил Дню памяти жертв геноцида крымско-татарского народа.

— Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдём его вместе с кырымлы (крымские татары. — Прим. Лайфа). Мы сделаем это вместе, — написал Зеленский.

Ранее победитель президентских выборов на Украине заявил, что Москва должна вернуть контроль за "каждым миллиметром" с украинской стороны.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% отдали голос за воссоединение с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".