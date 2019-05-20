Прокуратура Швеции запросила ордер на арест Джулиана Ассанжа

Шведская прокуратура запросила у Окружного суда города Уппсалы ордер на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщается в пресс-релизе ведомства.

— Я прошу районный суд арестовать Ассанжа в его отсутствие по подозрению в изнасиловании, — сказано в заявлении заместителя главного окружного прокурора Евы-Мари Перссон.

Перссон отметила, что если суд решит взять Ассанжа под стражу, то она выдаст европейский ордер на арест, который предполагает экстрадицию основателя WikiLeaks в Швецию.

В шведской прокуратуре, ссылаясь на полученную от властей Великобритании информацию, пояснили, что Ассанж отбывает в заключении 25 недель за совершённое в Великобритании преступление. Он также может быть выдан Соединённым Штатам, где ему может грозить смертная казнь.

Перссон уточнила, что в ситуации конкуренции между европейским ордером на арест и запросом об экстрадиции из США власти Великобритании примут решение в порядке приоритетности. Она подчеркнула, что исход процесса невозможно предсказать.

Ранее в WikiLeaks заявили, что возобновление расследования дела в отношении Джулиана Ассанжа в Швеции позволит ему восстановить своё имя.

Напомним, после ряда публикаций, в том числе о военных операциях Америки в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере в Гуантанамо, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в 2010 году приехал в Швецию, где хотел получить защиту, но вскоре был обвинён в преступлениях на сексуальной почве, причастность к которым он отрицает. После этого он долгое время прятался в Посольстве Эквадора в Лондоне.