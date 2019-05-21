Умер бывший чемпион "Формулы-1" Ники Лауда

Лауда — трёхкратный чемпион мира в классе "Формула-1". В 1976 году он попал в страшную аварию и получил многочисленные ожоги. Несмотря на страшные травмы, австриец вернулся в гонки спустя всего шесть недель. Шрамы после аварии Лауда прикрывал красной кепкой, которая стала его визитной карточкой.