Госдума приняла закон о праве родственников пациентов посещать реанимацию

Сейчас решение о возможности посетить родственника в этом отделении принимается в каждом конкретном случае.

Депутаты Госдумы приняли закон, согласно которому родственникам пациентов разрешается посещать реанимацию.

По словам зампреда Комитета по охране здоровья Леонида Огуля, сейчас такая обязанность не прописана, общий порядок посещения не установлен, а решение о возможности посетить пациента в реанимации принималось в каждом конкретном случае. Он добавил, что в ближайшее время Минздрав разработает соответствующий порядок.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в свою очередь добавил, что закон после вступления в силу должен заработать как можно скорее. По его словам, документ разработан во исполнение поручений президента России Владимира Путина, его ждут сотни тысяч россиян.