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Регион
Опубликовано 22 мая 2019, 11:14

Пострадавшая в "Зимней вишне" рассказала, как посетителей заперли в магазине

Фото: © РИА "Новости" / Александр Патрин

Фото: © РИА "Новости" / Александр Патрин

В момент пожара девушка была у кассы. Через два дня после трагедии у неё начались приступы: она не могла ходить и задыхалась.

На судебном заседании по делу о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" тринадцатилетняя потерпевшая рассказала, что во время ЧП охранники магазина, в котором она находилась, заперли посетителей. В момент пожара девушка и её мама были у кассы на втором этаже ТЦ.

— Кто-то крикнул, что начался пожар. Охранники заперли двери главного и запасного входов, нас не выпускали из магазина, больше они ничего не делали, — рассказала девушка.

Она отметила, что позже охранники всё-таки открыли центральный вход для клиентов. А также сообщила, что во время пожара работников ТЦ не видела и никто их них не руководил эвакуацией.

На второй день после пожара у подростка начались проблемы со здоровьем. Девушка рассказала, что задыхалась, не могла ходить, у неё кружилась голова и темнело в глазах. К тому же у неё нашли отклонения в работе сердца — приступы стали чаще.

Как сообщал Лайф, рассмотрение дела по существу началось 16 мая. Сегодня планируется допросить десять потерпевших.

Напомним, из-за пожара в ТЦ "Зимняя вишня" 25 марта 2018 года погибло 60 человек, из которых 37 — дети. Ранее Лайф сообщал, что в Польше был задержан экс-гендиректор компании — владельца сгоревшего в Кемерове ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский.

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Дарья Иванова
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