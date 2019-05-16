Суд начал рассмотрение уголовного дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

Заводский районный суд Кемерова начал рассмотрение по существу дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Заседание началось в 12:20 по местному времени. Из-за большого количества присутствующих его перенесли в зал Ленинского райсуда.

При этом дело рассматривает судья Заводского районного суда Николай Быданцев. Всего в зале около 80 человек — это родственники погибших, а также журналисты. В деле значатся семь фигурантов, среди них — генеральный директор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, а также гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания — собственник ТЦ) Юлия Богданова.

Напомним, страшный пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошёл 25 марта 2018 года. В огне погибло 60 человек, из которых 37 — дети. После трагедии здание признали непригодным для эксплуатации и снесли.

Ранее Лайф сообщал, что в Польше был задержан экс-гендиректор компании — владельца сгоревшего в Кемерове ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский. По данным следствия, он дал взятку в семь миллионов рублей, в том числе и за незаконные действия при реконструкции ТЦ.