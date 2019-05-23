Депутат призвал не продавать кофе по умолчанию с сахаром

По мнению парламентария, это позволит значительно снизить уровень потребления этого продукта в России.

Депутат Госдумы призвал владельцев кафе и других точек общественного питания не выдавать россиянам сахар "по умолчанию". Первый зампредседателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов озвучил эту идею в интервью агентству городских новостей "Москва".

Обратился он в том числе к тем заведениям, которые доставляют горячие напитки. Власов заявил, что сахар по умолчанию не выдают во многих европейских странах. Если человек хочет получить сладкий напиток, то он указывает это при оформлении заказа.

— Нашим компаниям необходимо перенимать данный опыт, так как существует необходимость в том, чтобы отказываться от потребления сахара в большом количестве, — отметил депутат.

Он добавил, что не нужно провоцировать человека потреблять больше сахара, если он сам этого не хочет. Если человек не планирует использовать сахар, то не нужно его провоцировать.