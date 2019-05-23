Снять проклятье. Как Квяту наконец-то провести идеальную гонку?

Сезон "Формулы-1" для российского гонщика Даниила Квята складывается неоднозначно. С одной стороны, он не допускает серьёзных ошибок и показывает стабильно качественный пилотаж. С другой — результаты об этом не говорят. Россиянину постоянно не везёт: дошло даже до того, что он попал в первую в истории "Ф-1" аварию, где болид ехал задним ходом. В паддоке уже всерьёз говорят о "проквятье", насланном на российского гонщика. Лайф анализирует неудачи Квята в этом сезоне и даёт ему советы, как избежать всех неприятностей.

Всего три очка после стартовых пяти гонок и шестнадцатая позиция в зачёте пилотов — это явно не то, чего заслуживает Даниил Квят в этом сезоне. И это не патриотические мечты, а объективный взгляд на ситуацию. Россиянин в этом году из гонки в гонку демонстрирует мастерство пилотажа, но ему всё время что-то мешает.

Австралия. Обгон Red Bull, но лишь одно очко

В первой гонке сезона Квят зажёг: прорывался сквозь пелотон и даже сумел успешно обогнать Red Bull Пьера Гасли.

Два момента с участием Даниила попали в топ-10 по итогам гонки, сам гонщик вошёл в список лучших пилотов. По данным телеметрии, Квят — второй лучший пилот Гран-при Австралии, а в работе рулём ему и вовсе не было равных.

Итог: десятое место, одно очко. Причины: невезение и опрометчивость. 15-е место в квалификации. Квят мог попасть в десятку, но в решающий момент оказался за вылетевшим Феттелем и потерял возможность показать идеальный круг.

Квят мог попасть в десятку, но в решающий момент оказался за вылетевшим Феттелем и потерял возможность показать идеальный круг. Неудачная попытка обгона. Уже в гонке Квят попытался лихо объехать Лэнса Стролла, но явно не рассчитал манёвр и вылетел в гравий, из которого потом чудом вернулся на трассу, но потерял время.

Бахрейн. Ляп команды и торпеда от соперника

Во втором Гран-при у Квята сразу всё пошло наперекосяк. В квалификации ему снова не дали показать лучшее время: на этот раз в Toro Rosso напутали с шинами и поставили Даниилу старый комплект, на котором он был заметно медленнее.

А в гонке с участием Квята произошло старое доброе торпедирование. Только вот в роли пострадавшего оказался сам россиянин.

После разворота Квят тут же поехал на пит-стоп, но в спешке превысил скорость, за что получил штраф. А под конец ему снова поставили не тот комплект шин, из-за чего россиянин не смог показать хорошую скорость в финальной фазе гонки.

Итог: 12-е место, 0 очков. Несмотря на грустный итог гонки, Квята на этот раз и вовсе поставили на первое место среди всех пилотов согласно данным телеметрии. Он снова идеально работал рулём, но при воздействии стольких внешних факторов это не помогло показать хороший результат.

Китай. Авария, штраф и сход

На Гран-при Китая Квят сумел завоевать одиннадцатую стартовую позицию во время квалификации, однако гонка снова не задалась. Уже по ходу первого круга Даниил попал в аварию, в результате которой пострадали сразу два гонщика. Россиянина наказали максимально жёстким штрафом, хотя затем эксперты признавали, что как таковой вины Квята не было — сыграла его репутация.

В итоге добраться до финиша с повреждённым болидом Квят так и не сумел. Команда зазвала его в боксы и анонсировала сход с дистанции из-за механических проблем.

Итог: сход, 0 очков.

Как ни странно, даже в такой кошмарной гонке Квят снова получил высочайший балл за работу рулём: 10 из 10 — больше всех остальных пилотов.

Азербайджан. Лучшая квалификация сезона и нелепейшая авария

Во время уик-энда в Баку Квят отмечал 25-й день рождения. Во время свободных заездов Даниил врезался в стену и разбил машину — многие смеялись, что именно так русский гонщик решил отпраздновать. Но Квят ответил скептикам на следующий день, когда завоевал шестое место на стартовой решётке — это его лучшая квалификация сезона.

Но в гонке Квят сразу же начал терять завоёванные позиции из-за убитых шин, в итоге ему рано пришлось ехать на пит-стоп. Однако после смены покрышек россиянин снова начал отыгрывать позиции и даже вернулся в топ-10. Пока не столкнулся на трассе с бывшим партнёром Даниэлем Риккардо, который устроил самую странную аварию в истории "Формулы-1". Задним ходом.

Objects in the rear view mirror may be closer than they appear 😬



A race-ending reversal for Ricciardo and Kvyat #F1 🇦🇿 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/E7AFcDpxzJ — Formula 1 (@F1) 28 апреля 2019 г.

Итог: сход, 0 очков.

Испания. Красивый обгон и проблемы на пит-стопе

В Барселоне Квяту снова удалась отличная квалификация. Девятое место, конечно, не шестое, но и это для болида Toro Rosso — достойный результат. Более того, на этот раз Даниилу и в гонке удалось не растерять позиции, он долгое время шёл на девятом месте, пока гроссмейстерски не обогнал чемпиона мира Кими Райкконена.

В составе Toro Rosso Квяту ещё не удавалось финишировать так высоко, в этой гонке был отличный шанс. Но его у Даниила отобрала сама команда: к пит-стопу механики почему-то оказались не готовы, и им пришлось бежать за новым комплектом резины в гараж. В итоге Квят потерял драгоценное время и позиции: выехал уже десятым.

Но даже в такой ситуации россиянин не сдался, а продолжил атаковать. Так получился самый красивый обгон довольно скучного Гран-при Испании — пострадал Ромен Грожан.

Итог: 9-е место, 2 очка.

Чего ждать в Монако?

Гран-При Монако — первое домашнее для Квята в этом сезоне. Россиянин живёт в Монте-Карло, причём совсем недалеко от трассы. Кроме того, как отметил он сам, трассы городского типа отлично подходят его машине. Это же доказала и квалификации в Азербайджане.

Всё располагает к тому, чтобы Даниил наконец-то показал тот результат, к которому он идёт на протяжении всего сезона, и поднялся выше девятой позиции на финише. Но для этого нужно снять "проквятье". Потому что, как показывают примеры предыдущих гонок, Даниил зачастую претендует на лучший результат, но внешние, а порой и внутренние силы регулярно ему мешают.

Ляпы механиков, странные аварии, несправедливые наказания — на все эти вещи Квяту нереально повлиять. Однако перестраховаться, конечно, не помешает. Так что нужно сделать Даниилу, чтобы ему наконец-то никто не мешал?