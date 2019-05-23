Двум пилотам "Формулы-1" показали чёрный флаг на трассе в Монако

Редчайшее явление для современной "Формулы-1" — чёрный флаг — увидели зрители уже на первой тренировке Гран-при Монако. Обычно он демонстрируется гонщикам в качестве призыва немедленно сойти с дистанции из-за дисквалификации. Однако в данном случае всё оказалось прозаичнее: на болидах Haas перестала работать радиосвязь и команда попросила ФИА каким-то образом отправить Ромена Грожана и Кевина Магнуссена в боксы.