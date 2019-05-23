Двум пилотам "Формулы-1" показали чёрный флаг на трассе в Монако
Фото © Twitter / Haas F1 Team
От гонщиков команды Haas потребовали немедленного заезда в боксы из-за механических проблем.
Редчайшее явление для современной "Формулы-1" — чёрный флаг — увидели зрители уже на первой тренировке Гран-при Монако. Обычно он демонстрируется гонщикам в качестве призыва немедленно сойти с дистанции из-за дисквалификации. Однако в данном случае всё оказалось прозаичнее: на болидах Haas перестала работать радиосвязь и команда попросила ФИА каким-то образом отправить Ромена Грожана и Кевина Магнуссена в боксы.
We’ve had to box @RGrosjean due to a radio issue. @KevinMagnussen follows in with the same problem. #HaasF1 #MonacoGP #FP1— Haas F1 Team (@HaasF1Team) 23 мая 2019 г.
Неполадки удалось оперативно устранить, после чего пилоты вернулись на трассу. Магнуссен показал восьмое время, Грожан — десятое. Россиянин Даниил Квят, выступающий за команду Toro Rosso, занял на первой тренировке тринадцатое место.
FP1 CLASSIFICATION: Verstappen is in the mix 👏#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/fj0Pd0vuOQ— Formula 1 (@F1) 23 мая 2019 г.
Свободные практики в Монако традиционно проходят в четверг, поскольку пятница отводится для светских мероприятий. Сама гонка традиционно пройдёт в воскресенье.