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Регион
Опубликовано 23 мая 2019, 16:49

Двум пилотам "Формулы-1" показали чёрный флаг на трассе в Монако

Фото © Twitter / Haas F1 Team

Фото © Twitter / Haas F1 Team

От гонщиков команды Haas потребовали немедленного заезда в боксы из-за механических проблем.

Редчайшее явление для современной "Формулы-1" — чёрный флаг — увидели зрители уже на первой тренировке Гран-при Монако. Обычно он демонстрируется гонщикам в качестве призыва немедленно сойти с дистанции из-за дисквалификации. Однако в данном случае всё оказалось прозаичнее: на болидах Haas перестала работать радиосвязь и команда попросила ФИА каким-то образом отправить Ромена Грожана и Кевина Магнуссена в боксы.

Неполадки удалось оперативно устранить, после чего пилоты вернулись на трассу. Магнуссен показал восьмое время, Грожан — десятое. Россиянин Даниил Квят, выступающий за команду Toro Rosso, занял на первой тренировке тринадцатое место.

Свободные практики в Монако традиционно проходят в четверг, поскольку пятница отводится для светских мероприятий. Сама гонка традиционно пройдёт в воскресенье.

Снять проклятье. Как Квяту наконец-то провести идеальную гонку?

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Дмитрий Садылко
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