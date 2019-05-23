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Опубликовано 23 мая 2019, 20:12

Популярный у россиян черногорский курорт может ввести штрафы за купальники

Фото © Flickr/jbdodane

Фото © Flickr/jbdodane

Обсуждается вариант требовать 600 евро с женщин, которые ходят по городу в пляжном одеянии.

Муниципалитет популярного у россиян курорта Будва в Черногории выступил перед местными жителями с инициативой разработать комплекс правил поведения во время туристического сезона. На создание документа власти выделили два месяца, гражданам дали возможность внести свои предложения.

Рассматривается два варианта штрафов: 500 евро за нахождение в общественном месте без футболки для мужчин, а также 600 евро для женщин, которые идут через город к пляжу и обратно в одном купальнике.

Важность этого решения, а также правил и ограничений можно увидеть в соседних странах, например в Хорватии, — приводит телерадиостанция Будвы слова источника из администрации страны.

Речь идёт о введении штрафов Хорватией в городе Хвар. Их причиной послужило систематическое неподобающее поведение британских туристов. Мужчинам там придётся заплатить 500 евро за голый торс, столько же придётся заплатить женщинам за прогулки в общественных местах только в купальнике сверху.

Ранее Лайф назвал самые популярные у российских туристов страны.

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Сусанна Витвинская
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