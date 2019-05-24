Вице-спикер ГД: Антироссийские санкции ЕС — это на годы

По мнению парламентария, даже если попросить Макрона или Меркель снять ограничительные меры, они не смогут этого сделать.

Отмена санкций против России со стороны Евросоюза едва ли произойдёт в ближайшее время, очень вероятно, что этот процесс растянется на десятилетия. Об этом сообщил вице-спикер российской Госдумы Пётр Толстой.

— Их (санкции. — Прим. Лайфа) приняли не европейцы. Это экстратерриториальные санкции США. У европейцев не было никакого выбора. Даже если попросить Макрона или Меркель их снять — они не смогут этого сделать... Я уверен, что сегодня у Европы нет свободы для того, чтобы принимать такие решения, — приводит его слова РИА "Новости".

Он также напомнил, что причиной введения ограничительных мер в отношении РФ стали нарушения международного права, что так и не было достаточно аргументированно подтверждено.

— Вы скажете, что у нас нет ценностей, а в Европе есть. А у нас, варваров, нет. Мы видели ваши ценности — в Сербии 20 лет назад... в Афганистане, в Ираке, в Ливии, видели перенос баз НАТО к нашим границам вразрез с подписанными соглашениями, — добавил Толстой.

Он также отметил, что политически зависимая от США санкционная политика Европы прежде всего вредит ей самой, ведь США, в отличие от ЕС, в нужный момент отменяют свои санкции ради выгодных торговых сделок с Россией, а Евросоюз такого манёвра себе позволить не может.

Как следствие, по словам Толстого, товарооборот России с Европой уже упал на 450 миллиардов евро, а США в это время, напротив, свои позиции на российских рынках укрепили и едва ли пустят европейцев обратно, когда (если) санкции закончатся.